Opnieuw weinig hommels geteld tijdens Nationale Bijentelling

LEIDEN (ANP) - Opnieuw zijn er weinig hommels geteld tijdens de Nationale Bijentelling, meldt de organisatie achter de jaarlijkse telling door burgers. Dit jaar telden ruim 2200 mensen in totaal zo'n 46.000 bijen en andere bestuivers.

Gemiddeld telden deelnemers per half uur 21 bestuivers. Dat is ongeveer evenveel als vorig jaar, toen waren het er 22. De telling duurde van 16 tot en met 20 april. Vorig jaar werden er weinig hommels waargenomen "en ook dit jaar blijven de verschillende soorten hommels ver achter op de metselbijen". Die bijsoort werd net als vorig jaar het vaakst geteld.

Sinds 2018 is het aantal hommels in Nederland met 40 procent afgenomen, aldus de organisatie. "Hommels zijn groot en hebben een lange tong, waardoor niet alle bloemen geschikt zijn. Kruiden zoals hondsdraf, longkruid en smeerwortel zijn superbelangrijk voor ze, en juist zulke planten zien we steeds minder vaak in tuinen."

De Nationale Bijentelling wordt georganiseerd door Naturalis, LandschappenNL en IVN Natuureducatie.