Eerste officiële zomerse dag van 2026 gemeten in De Bilt

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 16:35
DE BILT (ANP) - In De Bilt is het vrijdag 25,0 graden geworden en daarmee is de eerste officiële zomerse dag van het jaar een feit. Deze zomerse dag, waarop de temperatuur minimaal 25 graden moet aantikken, valt volgens Weeronline een week later dan gebruikelijk.
Normaal gesproken bereikt het kwik in De Bilt op 15 mei al de zomerse waarde van 25 graden of meer. Lokaal werd de eerste zomerse dag van het jaar op 1 mei in Gilze-Rijen waargenomen. Het werd toen 25,6 graden. In De Bilt bleef de temperatuur steken op 23,6 graden.
Op dit moment is het in Woensdrecht het warmst met 26,7 graden. Komende dagen blijft het op meerdere plaatsen zomers warm. Vrijdag komt in het zuiden zelfs de tropische grens van 30 graden in zicht. Ook met Pinksteren is het warm en zonnig, pas in de loop van volgende week gaat de temperatuur weer iets omlaag.
Vorig jaar werd op 30 april de eerste zomerse dag op het hoofdstation gemeten.
