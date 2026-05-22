Wielrenster Kool sprint naar winst in Veenendaal-Veenendaal

VEENENDAAL (ANP) - Charlotte Kool heeft de vijfde editie van Veenendaal-Veenendaal op haar naam geschreven. De 27-jarige Nederlandse van Fenix-Deceuninck klopte Kathrin Schweinberger uit Oostenrijk en de Nederlandse Nienke Veenhoven na een rit van 120 kilometer in een sprint.

De wielerkoers werd twee jaar geleden voor het laatst verreden. Toen ging de winst naar de Nederlandse Riejanne Markus. De editie van vorig jaar kon niet doorgaan vanwege de NAVO-top die dat jaar in Den Haag plaatsvond. Er was daardoor toen niet genoeg politie beschikbaar om de koers te beveiligen.