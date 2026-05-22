ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wielrenster Kool sprint naar winst in Veenendaal-Veenendaal

Sport
door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 16:50
anp220526185 1
VEENENDAAL (ANP) - Charlotte Kool heeft de vijfde editie van Veenendaal-Veenendaal op haar naam geschreven. De 27-jarige Nederlandse van Fenix-Deceuninck klopte Kathrin Schweinberger uit Oostenrijk en de Nederlandse Nienke Veenhoven na een rit van 120 kilometer in een sprint.
De wielerkoers werd twee jaar geleden voor het laatst verreden. Toen ging de winst naar de Nederlandse Riejanne Markus. De editie van vorig jaar kon niet doorgaan vanwege de NAVO-top die dat jaar in Den Haag plaatsvond. Er was daardoor toen niet genoeg politie beschikbaar om de koers te beveiligen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-3635926

We poepen ons hele leven al verkeerd: ’Wegwezen als je date éénlaags-toiletpapier gebruikt’

236920018_m

Artsen komen met de belangrijkste tips om je darmen gezond te houden

generated-image (1)

Zo reageer je correct als je baas belt in je vakantie

Scherm­afbeelding 2026-05-22 om 06.54.41

Republikeinse opstand tegen Trumps belastingdeals

shutterstock_2666773823

Als je een huis wilt kopen, kun je beter opschieten: de hypotheekrente stijgt

ANP-558449739

Aangespoelde walvis Timmy dreigt te exploderen: groot gevaar voor mens en dier

Loading