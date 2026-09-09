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Technische baas Overmars stopt bij Antwerp om gezondheidsklachten

Sport
door Redactie
woensdag, 09 september 2026 om 10:24
bijgewerkt om woensdag, 09 september 2026 om 10:27
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Marc Overmars stopt per direct als technisch directeur bij de Belgische voetbalclub Royal Antwerp FC. De oud-international van Oranje en voormalige directeur voetbalzaken van Ajax kampt met gezondheidsproblemen. Dat laat hij weten in een brief op de website van de club.
"Alle jarenlange opgebouwde vermoeidheid en de vele stress zijn afgelopen weekend jammer genoeg tot een hoogtepunt gekomen. Dat mijn gezondheid niet optimaal is, weten jullie allemaal. Nu voel ik echter heel duidelijk dat ik dit jachtige, stressvolle professionele leven vandaag niet meer aankan", schrijft Overmars, die in maart 2022 in dienst trad bij Antwerp.
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