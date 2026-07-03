Eerste publieke optreden bevelhebber Iraanse Garde sinds oorlog

TEHERAN (ANP/AFP) - De bevelhebber van de Iraanse Revolutionaire Garde, Ahmad Vahidi, is voor het eerst sinds de oorlog tegen de VS en Israël in het openbaar verschenen. Hij bracht in de Iraanse hoofdstad Teheran een eerbetoon aan de overleden ayatollah Ali Khamenei.

Staatspersbureau Fars publiceerde een foto waarop te zien is hoe de bevelhebber een hand op de kist van Khamenei legt en bidt. De uitvaart van de opperste leider begint zaterdag en duurt tot en met donderdag.

Vahidi werd begin maart aangesteld en hield zich sinds het begin van de oorlog op de achtergrond, waarschijnlijk om te voorkomen dat hij net als zijn voorganger gedood zou worden. Er is op dit moment sprake van een tijdelijk akkoord tussen de VS en Iran, terwijl er wordt overlegd over een officieel einde aan de oorlog.