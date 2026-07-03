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Turnster Sanne Wevers in trajectselectie voor EK

Sport
door anp
vrijdag, 03 juli 2026 om 9:01
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ROTTERDAM (ANP) - Turnster Sanne Wevers (34) is op basis van haar prestaties bij de Nederlandse kampioenschappen opgenomen in de trajectselectie voor de EK. Dat meldt turnbond KNGU. Turnsters in die selectie doen op 11 en 25 juli mee aan de EK-kwalificaties, waarna de vijfkoppige selectie voor het titeltoernooi bekend wordt.
De Nederlandse titelstrijd van afgelopen weekend gold bij de vrouwen als kwalificatiemoment voor het EK-traject. Naast Wevers heeft topsportmanager Patrick Roël ook Naomi Visser, Sanna Veerman, Tisha Volleman, Elze Geurts, Casey-Jane Meuleman, Vera van Pol, Mara Slippens, Floor Slooff, Vera Ubbink en Yuna Uljee opgenomen in de EK-trajectselectie.
Wevers greep afgelopen weekend in haar eerste wedstrijd sinds de Olympische Spelen van Parijs NK-goud op balk.
De Europese kampioenschappen voor vrouwen vinden van 13 tot 16 augustus plaats in Zagreb, Kroatië. Het toernooi van de mannen is een week later (19-23 augustus) op dezelfde locatie. De mannen werken niet met een trajectselectie, maar turnen nog wel diverse kwalificaties, waaronder ook op 11 juli.
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