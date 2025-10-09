ECONOMIE
Egypte: Hamas wil wapens houden, maar gebruik wel 'bevriezen'

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 18:45
anp091025231 1
CAÏRO (ANP/DPA) - De Palestijnse groepering Hamas is bereid om het gebruik van wapens te 'bevriezen' in het kader van het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. De beweging is niet bereid om haar wapens permanent af te staan, aldus Egyptische functionarissen.
Hamas heeft Israël voorgesteld om gedurende vijf tot tien jaar af te zien van het gebruik van wapens, zei het hoofd van de Egyptische Staatsinformatiedienst tegen de nieuwszender Al Arabiya. Hamas zou tijdelijk zijn wapens kunnen inleveren bij bijvoorbeeld een comité van toezichthouders met Egyptenaren, andere Arabische vertegenwoordigers of Palestijnen.
De mogelijke ontwapening van Hamas blijft een van de heikele kwesties na het akkoord over de eerste fase van het plan van Trump. Zijn twintigpuntenplan omvat de demilitarisering van Gaza onder toezicht van onafhankelijke waarnemers. Volgens het plan moeten wapens in de regio buiten gebruik worden gesteld via een ontwapeningsproces, maar veel is nog onduidelijk.
