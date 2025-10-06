ECONOMIE
Israël: nog eens 171 opvarenden van hulpvloot Gaza uitgezet

Samenleving
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 15:04
TEL AVIV (ANP) - Israël meldt de uitzetting van nog eens 171 opvarenden van de Global Sumud Flotilla, een vloot die met hulpgoederen onderweg was naar de Gazastrook. Het gaat onder meer om de bekende activist Greta Thunberg.
De 171 personen zijn naar Griekenland en Slowakije gestuurd, aldus het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken op X. Bij het bericht is een foto bijgevoegd van Thunberg en anderen.
De gedeporteerden komen volgens Israël uit Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Litouwen, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Servië, Slowakije, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland.
