Straffen voor geweld tegen vrouw rond onrust asielopvang Engelen

DEN BOSCH (ANP) - De politierechter in Den Bosch heeft maandag twee mannen van 41 en 43 jaar oud bestraft voor de mishandeling van een vrouw. Het slachtoffer saboteerde volgens de mannen in het naast Den Bosch gelegen dorp Engelen protesten tegen de komst van een asielopvang. Zij zou onder meer vlaggen en protestborden hebben vernield of beklad.

Het tweetal zag het slachtoffer op 14 juni fietsen op de Rietveldenweg in Den Bosch. Met hun pickup blokkeerden zij het fietspad en stapten uit. De vrouw werd tegen de grond gewerkt en door verdachte Jeremy van L. (41) tegen haar lichaam en hoofd getrapt. Hij kreeg de hoogste straf: 36 dagen cel en een taakstraf van 120 uur; daarnaast ook een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. Van L. werd op 18 augustus opgepakt en heeft sindsdien vastgezeten. De opgelegde straf betekent dat hij dinsdag vrijkomt.

Medeverdachte Freek Q. (43) spoot de vrouw een verfachtige substantie in het gezicht. De rechter legde hem 240 uur taakstraf op, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De politie arresteerde Q. op 4 augustus; hij zat vier dagen vast. De opgelegde straffen pakten lager uit dan de eisen van het Openbaar Ministerie, dat het geweld omschreef als "buitensporig" en "een gerichte actie".

Fikse onrust

In Engelen heerst al enkele maanden fikse onrust over een geplande opvanglocatie voor vijftig minderjarige asielzoekers.

Beide verdachten hebben spijt betuigd. Van L.: "Het had nooit mogen gebeuren." De rechter wees op de gevolgen van het gepleegde geweld. Niet alleen voor het slachtoffer, maar ook voor de samenleving. "Het risico op geweld maakt dat mensen bang worden om zich uit te spreken, het maakt mensen bang en monddood."

Het slachtoffer heeft geen aangifte gedaan en wil volgens het OM niets met de strafzaak te maken hebben.