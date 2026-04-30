Rusland zegt zich niet terug te trekken uit Mali

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland houdt militairen in Mali om daar de junta te ondersteunen in haar strijd tegen separatisten. Volgens Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov zal Rusland "blijven strijden, waaronder in Mali, tegen extremisme, terrorisme en andere kwalijke fenomenen".

Woensdag zei een woordvoerder van het separatistische Azawad Liberation Front (ALF) dat het Malinese regime "vroeg of laat" zal vallen. De beweging eiste daarom het vertrek van het Africa Corps uit Mali. De Russische paramilitaire organisatie, een opvolger van de inmiddels opgeheven Wagner Group, ondersteunt de junta in Mali al sinds 2020.

Het geweld in het West-Afrikaanse land laaide recentelijk op, toen het ALF samen met een islamistische groepering hoofdstad Bamako en andere Malinese steden aanviel. Daarbij werd ook de stad Kidal ingenomen. Bij de aanvallen kwam onder meer de Malinese defensieminister om het leven.