Eigenaar molen Veldhoven na schade: we gaan de molen restaureren

VELDHOVEN (ANP) - Eigenaar Janus Kerkhofs is vastbesloten dat de monumentale molen in het centrum van Veldhoven te restaureren valt, nadat deze flinke schade opliep bij het noodweer in de nacht van zaterdag op zondag. "Ik ben nu in gesprek met de verzekeraar, maar de bedoeling is echt om de molen te laten restaureren", zegt hij. "En ik weet zeker dat dat kan. Molens zijn altijd te restaureren."

Rond 02.30 uur trok een enorme storm over Veldhoven en daarbij zijn de molenkap en het wiekenkruis van de molen gewaaid, vertelt Kerkhofs. De schade die daarbij op de grond is ontstaan, valt volgens Kerkhofs mee. "De kap en wieken zijn deels op een uitbouw gevallen, maar daar is de schade beperkt. En er zijn geen gewonden gevallen of nog erger. We hebben erg veel geluk gehad."

De molen is al meer dan honderd jaar familiebezit dus de schade "gaat niet in de koude kleren zitten", zegt Kerkhofs. "Maar ik ben heel blij dat er niemand gewond is geraakt. Nu gewoon de schouders eronder en door."