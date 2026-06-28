Komende week rustiger zomerweer na uitzonderlijk hete week

HOUTEN (ANP) - Na een periode van extreme hitte met meerdere warmterecords verloopt komende week rustiger en minder heet. Door een westen- tot noordwestenwind stroomt koelere oceaanlucht Nederland binnen. Maandag en dinsdag verlopen droog en er is veel ruimte voor de zon. Aan zee wordt het niet warmer dan 20 graden, maar in het midden van het land wordt het met temperaturen rond de 23 graden warmer. In het binnenland kan het kwik stijgen naar 25 tot 27 graden, verwacht Weeronline.

Volgens Weeronline komt dinsdag de officiële hittegolf waarschijnlijk ten einde. Wel kan er regionaal nog sprake zijn van een hittegolf, die misschien in het zuidoosten van het land nog een hele week aanhoudt. In dat geval komt de regionale hittegolf uit op circa 20 dagen. Daarmee zou sprake zijn van een recordlange regionale junihittegolf.

Woensdag kan lokaal wat neerslag vallen, maar de rest van de week ziet er opnieuw droog en zonnig uit. Voorlopig verandert er tot aan het weekend niets aan de temperaturen.