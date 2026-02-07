Eigenaar uitvaartcentrum VS krijgt 40 jaar weggooiden honderden lijken

“Ik verdien elk woord dat u hebt gezegd en elke dag dat ik in de gevangenis zal zitten”, zei Jon Hallford vrijdag in de rechtbank.

Een eigenaar van een uitvaartcentrum in het plaatsje Penrose in de Amerikaanse staat Colorado is veroordeeld tot 40 jaar gevangenisstraf, meldt The New York Times. Jon Hallford verstopte vier jaar lang 189 ontbindende lichamen en deed rouwende families geloven dat hij hen as van de nabestaanden overhandigde.

Tijdens de hoorzitting vertelden familieleden aan de rechter dat ze sinds het ontdekken van wat er met hun dierbaren was gebeurd, terugkerende nachtmerries hebben over ontbindend vlees en maden. Ze noemden Hallford een "monster" en drongen er bij de rechter op aan hem de maximale straf van 50 jaar te geven.

Naasten spraken over hun broers en zussen, ouders, grootouders en kinderen. Velen beschreven de heer Hallford als iemand die hun dierbaren behandelde als “afval” of “vuilnis”.

De ex-vrouw van Hallford, Carie Hallford, die mede-eigenaar was van het uitvaartcentrum, wordt op 24 april veroordeeld. Ze riskeert een gevangenisstraf van 25 tot 35 jaar. Beiden bekenden in december schuld aan bijna 200 aanklachten van lijkmisbruik.

Tijdens de jaren dat ze lichamen verstopten, leefden de Hallfords volgens rechtbankdocumenten in weelde. Ze kochten onder meer twee auto's ter waarde van meer dan 120.000 dollar, evenals 31.000 dollar in cryptocurrency en dure spullen van winkels zoals Gucci en Tiffany.

De belangrijkste feiten over zijn zaak: