Heeft flossen nu wel of geen nut?

gezondheid
door Jeannette Kras
zaterdag, 07 februari 2026 om 6:31
Het is de vraag waaraan iedereen een hekel heeft bij de tandarts: flos je wel elke dag? De meesten moeten beschaamd bekennen dat het er nogal eens bij in schiet. Maar is dat eigenlijk wel zo erg? Nee dus, er is nauwelijks bewijs dat flossen nut heeft. Een groep onderzoekers van de analyseerde twaalf studies met in totaal duizend deelnemers en moet concluderen: "Er is een zwak, erg onbetrouwbaar bewijs dat flossen naast tandenpoetsen plak vermindert." En tandbederf, helpt flossen daar tegen? "Er is geen bewijs dat flossen helpt tegen tandbederf. De studies waren vaak te kort om dat vast te stellen. Onderzoek zou minstens twaalf maanden moeten duren, omdat cariës niet eerder vast te stellen is. Maar uit de data die we hebben blijkt dat flossen een minimale impact heeft op de gezondheid van het gebit." Veel van de onderzoeken zijn betaald door de flos-industrie en soms zelfs ontworpen en uitgevoerd, maar nog lukt het niet om aan te tonen dat flossen nut heeft. Zeg dat volgende keer maar tegen je tandarts.
Bron(nen): Vox

