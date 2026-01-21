Eis 10 jaar cel en tbs voor online misbruik Filipijnse meisjes

DORDRECHT (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag bij de rechtbank in Dordrecht tien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 52-jarige Eric van K. uit Ter Aar voor het jarenlang en vele malen online misbruiken van zeer jonge Filipijnse meisjes. Volgens het OM heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan "jarenlang seksueel kindermisbruik van de zwaarste categorie".

Van K. dook in 2024 op in een groot Amerikaans onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen. De Amerikaanse autoriteiten deelden hun informatie met de politie in Nederland. Op 8 mei vorig jaar deed zij een doorzoeking in de woning van de man en nam daarbij onder meer een computer in beslag. Na onderzoek daarvan bleek Van K. veelvuldig contact te hebben gehad met zogeheten facilitators op de Filipijnen, veelal moeders van de slachtoffers. Zij misbruikten op zijn verzoek zeer jonge meisjes; de verdachte had extreme wensen en was volgens justitie zeer dwingend in zijn instructies. Een van de facilitators is op de Filipijnen veroordeeld tot een celstraf van 90 jaar. Het OM heeft de rechtbank gevraagd haar twee misbruikte dochters via een speciale maatregel in aanmerking te laten komen voor schadevergoeding vanuit Nederland.

Van K. werd in augustus aangehouden en zit sindsdien vast. Volgens zijn advocaat is hij al meerdere malen overgeplaatst omdat hij ernstig werd bedreigd door medegedetineerden.

Seksverslaafd

De verdachte verklaarde dat hij seksverslaafd was. Daardoor dacht hij niet over zijn daden na, zei hij. Op de vraag of hij besefte wat het misbruik betekende voor zijn slachtoffertjes antwoordde hij: "Af en toe zie je dat ze machteloos waren en dat ze nergens zeggenschap over hadden."

Volgens het OM heeft Van K. ruim 15.000 euro betaald voor het misbruik op afstand, verspreid over zo'n 500 betalingen.