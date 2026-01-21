ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Witkoff donderdag naar Moskou voor gesprek met Poetin

Samenleving
door anp
woensdag, 21 januari 2026 om 12:11
anp210126109 1
MOSKOU (ANP/RTR) - De Amerikaanse speciale gezant Steve Witkoff reist donderdag naar Rusland voor een ontmoeting met president Vladimir Poetin. Volgens hem hebben de Russen het initiatief genomen voor het gesprek. "En ik zie dat als een belangrijk statement van hun kant", zei Witkoff tegen CNBC.
Witkoff reist regelmatig naar Moskou om te praten over het beëindigen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het Kremlin meldde afgelopen week al een nieuwe ontmoeting met Witkoff en Trumps schoonzoon Jared Kushner voor te bereiden, maar noemde toen nog geen datum.
De Amerikaanse gezant sprak dinsdag ook al met de Russische gezant Kirill Dmitriev in het Zwitserse Davos, waar het World Economic Forum plaatsvindt. Ze spraken na afloop van een "zeer positief" en "constructief" gesprek.
loading

POPULAIR NIEUWS

FSF113_1

Deze twee alledaagse etenswaren vergroten je kans op kanker, waarschuwen oncologen

195647-4

Beste lippenstiften volgens Bild: betaalbare winnaar met luxe prestaties

shutterstock_2696474823

Generatie ‘slow sex’: zijn jongeren echt preutser geworden?

ai2html-graphic-desktop.dc90fdf7

Republikeinen komen eindelijk in opstand tegen Trumps Groenland‑droom

ANP-307829661

Hoe weet je of je moet doorgaan of stoppen? Drie signalen

anp 473400277

Tips van een ex-dief: Wat moet je doen als iemand bij je inbreekt?

Loading