Witkoff donderdag naar Moskou voor gesprek met Poetin

MOSKOU (ANP/RTR) - De Amerikaanse speciale gezant Steve Witkoff reist donderdag naar Rusland voor een ontmoeting met president Vladimir Poetin. Volgens hem hebben de Russen het initiatief genomen voor het gesprek. "En ik zie dat als een belangrijk statement van hun kant", zei Witkoff tegen CNBC.

Witkoff reist regelmatig naar Moskou om te praten over het beëindigen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het Kremlin meldde afgelopen week al een nieuwe ontmoeting met Witkoff en Trumps schoonzoon Jared Kushner voor te bereiden, maar noemde toen nog geen datum.

De Amerikaanse gezant sprak dinsdag ook al met de Russische gezant Kirill Dmitriev in het Zwitserse Davos, waar het World Economic Forum plaatsvindt. Ze spraken na afloop van een "zeer positief" en "constructief" gesprek.