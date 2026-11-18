UTRECHT (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag vier jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Youssef A. (19) voor het neersteken van een jonge vrouw bij station Utrecht Overvecht. De Syrische asielzoeker zou haar op 19 september vorig jaar uit het niets drie keer hebben gestoken. Zij raakte daardoor levensgevaarlijk gewond. "Ze heeft doodangsten uitgestaan en is door het oog van de naald gekropen", zei de officier van justitie.

Na de steekpartij riep de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma het kabinet op om problemen in de asielketen aan te pakken.

Het slachtoffer kwam die avond aan op het station na een wandeltocht in Italië. Ze werd gestoken in haar buik, borst en arm. "Daar bij dat station heb ik over de telefoon afscheid genomen van mijn moeder", zei ze in de rechtszaal. "Ik ga dood", dacht ze. "Ik wist het zeker."

Psychotische stoornis

Het OM neemt de conclusie van deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) over dat A. sterk verminderd toerekeningsvatbaar is en tbs met dwangverpleging nodig heeft. "Ik zie mezelf als psychisch patiënt", reageerde A. daarop. "Dat komt door mijn verleden in Syrië."

Bij hem is een psychotische stoornis vastgesteld. Die werd versterkt door het gebruik van cannabis en cocaïne.

'Gevaar voor de maatschappij'

A. is ongewenst vreemdeling en mag in Nederland zijn bezwaar tegen uitzetting afwachten. Justitie is dan vaak terughoudend met het eisen van tbs, zei de officier. Maar A. is een uitzondering door zijn toerekeningsvatbaarheid en omdat hij een "groot gevaar voor de maatschappij" is. "Om recht te doen aan het leed dat hij het slachtoffer en haar familie heeft aangedaan", werd ook cel geëist.

Een paar dagen voor de steekpartij was A. ook de noodopvang van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Utrecht binnengedrongen, terwijl hem eerder de toegang was ontzegd.