ROTTERDAM (ANP) - Erasmusschutter Fouad L. (35) heeft tijdens zijn hoger beroep weer kort gereageerd op nieuwe emotionele slachtofferverklaringen, waaronder die van nabestaanden van geneeskundedocent Jurgen Damen (43).

Damen voorkwam dat L. zijn artsendiploma kreeg, waarop L. hem voor de ogen van studenten in een collegezaal doodschoot en brand stichtte in het onderwijscentrum van het Erasmus MC. Eerder die middag doodde hij in Rotterdam zijn buurvrouw Marlous (39) en haar dochter Romy (14).

L. zei: "Ik heb Jurgen Damen eigenlijk niet gekend, nauwelijks gekend. Nu ik anderen over hem heb horen spreken, bevestig ik wat ik eerder zei: dat hij geen slecht mens is. Maar dat hij in mijn geval beter had kunnen handelen. Dat hij ook voor mij een goede docent had kunnen zijn." L. liet daarop een stilte vallen en zei tot slot: "Dit verdient niemand natuurlijk, wat er is gebeurd."

Het Openbaar Ministerie komt maandag met de strafeis. Bij de rechtbank eiste het OM dertig jaar cel en tbs met dwangverpleging. L. kreeg levenslang, waarop L. en het OM in hoger beroep gingen.