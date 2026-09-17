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Van Empel maakt na maandenlange pauze comeback in wielrennen

Sport
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 18:49
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DEN HAAG (ANP) - Fem van Empel keert na een maandenlange pauze terug in het wielrennen. De drievoudig wereldkampioene veldrijden sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United-SUEZ, waar ook Demi Vollering onder contract staat.
Van Empel leverde december vorig jaar haar contract in bij de Nederlandse ploeg Visma - Lease a Bike en kondigde aan voor onbepaalde tijd te stoppen met wielrennen. Ze deed dat omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen.
De 24-jarige Van Empel zegt in een persbericht van FDJ dat ze uitziet naar haar comeback. "Ik ben klaar voor een nieuw avontuur en kijk er enorm naar uit om met een schone lei te beginnen. Bovenal wil ik veel plezier maken."
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