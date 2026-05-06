Eis vier jaar cel tegen medewerkster rechtbank voor verkopen info

ZWOLLE (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag bij de rechtbank in Zwolle vier jaar geëist tegen de 35-jarige Sana C., waarvan een jaar voorwaardelijk. De uit Woerden afkomstige vrouw heeft bekend dat zij als medewerkster van de rechtbank in Amsterdam gegevens uit de systemen voor geld heeft verkocht. Daarnaast zou ze een man voor bijna een ton hebben afgeperst, over een periode van twee jaar.

De vrouw verkocht de informatie aan een man met wie ze via een nicht in contact is gekomen. Deze man was verdachte van meerdere explosies en brandstichtingen en een beschieting van een woning in Waalwijk. C. werkte bij de informatiebalie van de rechtbank en had toegang tot diverse systemen. Ze is op 10 maart 2025 opgepakt, nadat de politie haar in een ander onderzoek op het spoor was gekomen.

De vrouw zegt dat zij de gegevens verkocht door een gokverslaving. De man die zij zou hebben afgeperst, was een 'gokmaatje'. Zij dreigde in duizenden chats de man zelf of zijn familie iets aan te doen.