Vier aanhoudingen voor fraude met miljoenen aan coronasteun

DEN HAAG (ANP) - De Arbeidsinspectie heeft woensdag vier mensen uit Den Haag aangehouden, omdat ze mogelijk hebben gesjoemeld met 8 miljoen euro aan coronasteun. Tijdens de coronacrisis konden werkgevers met wie het slecht ging geld krijgen van de overheid om salarissen door te betalen.

Sommige ondernemers maakten misbruik van die maatregel. Tijdens de aanhoudingen woensdag deden speurders van de Arbeidsinspectie huiszoekingen en doorzoekingen van bedrijfspanden, in binnen- en buitenland. Daarbij vonden ze contant geld, luxe spullen en auto's. Ook is beslag gelegd op bankrekeningen en vastgoed.

De verdachten worden in verband gebracht met twee Haagse uitzendbureaus die onterecht coronasteun kregen. De bedrijven vroegen het geld aan vanwege omzetverlies, terwijl de omzet juist flink steeg en de aanvragers dit wisten. Omdat ze het geld ook doorsluisden, onder meer naar het buitenland, worden de vier eveneens verdacht van witwassen.