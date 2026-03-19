Zelensky waarschuwt EU-top: kunnen geld niet missen

KYIV (ANP/RTR) - Oekraïne heeft het Europese steunpakket van 90 miljard euro hard nodig, heeft president Volodymyr Zelensky gezegd in een toespraak voor Europese leiders. Hij noemt het geld "de belangrijkste financiële veiligheidsgarantie". "Dit is voor ons van kritiek belang. Het is een hulpbron die levens redt."

Volgens Zelensky moet in aanloop naar een mogelijke nieuwe gespreksronde met Rusland de druk op het land opgevoerd worden. "Het hangt er allemaal van af dat we ervoor zorgen dat Rusland niet bij deze gesprekken aansluit met het gevoel dat hun uitgangspunt veel sterker is geworden."

Volgens Zelensky zou Rusland dat nu wel kunnen denken doordat luchtafweerraketten die anders naar Oekraïne hadden kunnen gaan nu ingezet worden in het Midden-Oosten, een nieuw Europees sanctiepakket op zich laat wachten en de VS sancties tegen Rusland hebben verlicht. Dat laatste "levert aanzienlijk geld op voor Poetins oorlogsbudget".

Hongarije houdt de EU-miljarden voor Oekraïne tegen.