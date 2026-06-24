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Eisers in Tata-zaak: voorkom dat de geschiedenis zich herhaalt

Samenleving
door anp
woensdag, 24 juni 2026 om 13:24
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DEN HAAG (ANP) - Opnieuw dreigen belangen van de industrie voor de gezondheid van burgers te gaan, stellen bezorgde omwonenden van Tata Steel voor de rechtbank in Den Haag. "En opnieuw dreigt de Staat verstrikt te raken in een zelfgesponnen web", zegt hun advocaat Channa Samkalden.
Ze doelt op de maatwerkafspraken die de overheid met het staalbedrijf wil maken over verduurzaming. Tata kan daar tot 2 miljard euro subsidie voor krijgen.
Volgens Stichting Gezondheid op 1 dreigen de belangen van omwonenden ondergesneeuwd te raken, zoals ook in het verleden vaak is gebeurd rond de staalfabrieken. De stichting eist dat de overheid een rapportage over gezondheidseffecten afwacht en ook duidelijke gezondheidsdoelen opstelt, voordat verdere stappen worden gezet.
"Hoeveel gevallen van longkanker wegen op tegen het veronderstelde economische belang van staalproductie?", vraagt Samkalden zich af. "Waar ligt de ondergrens? Op welke bescherming kan ik aanspraak maken? Die vragen van omwonenden blijven onbeantwoord."
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