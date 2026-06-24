KNMI: hoogste hittekracht 10 bereikt in Eindhoven

DE BILT (ANP) - In Eindhoven is de hittekracht woensdag rond 12.30 uur opgelopen tot 10, het hoogste niveau. Niet eerder werd deze hittekracht daar bereikt. Volgens het KNMI komt hittekracht 10 sowieso zeer zelden voor. Op meerdere stations is dit nog nooit gemeten, en op de meeste stations waar hittekracht 10 wel voorkwam, kwam dit slechts eens per vijf tot vijftien jaar voor.

Op meerdere plekken in het land is woensdag hittekracht 9 aangetikt, waaronder in het oosten van Brabant, Flevoland, Zuid-Limburg, Zuid-Holland en rond Amsterdam en Haarlem.

In het noorden en westen van het land is het nog nooit tot hittekracht 10 gekomen en in De Bilt sinds 1991 slechts 4 uur. Sowieso zijn 'hittekrachtpieken' meestal kortdurend, enkele uren. In Eindhoven was de hittekracht even na 12.30 uur inmiddels 9, zegt een woordvoerder.

Hittekracht-index

Ook hittekracht 9 is vrij zeldzaam. Op de meeste weerstations in Nederland, inclusief De Bilt, kwam dit eens per drie tot vier jaar voor. In het zuidoosten vaker, ruim eens per jaar.

Het KNMI lanceerde de zogeheten hittekracht-index op dinsdag 2 juni.