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El País: 68 doden bij treinongeluk in Spanje

Samenleving
door anp
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MADRID (ANP) - Bij het treinongeval in Spanje zijn 68 mensen omgekomen, meldt de Spaanse krant El País. 58 gewonden zijn opgenomen in een ziekenhuis, 15 daarvan zouden in kritieke toestand verkeren.
Het regiobestuur van Castilla-La Mancha meldde eerder 64 doden en meer dan tachtig gewonden. Dertig daarvan liepen volgens El País lichte verwondingen op.
Het treinongeluk gebeurde rond 09.00 uur in de ochtend op het traject Madrid-Sevilla, nabij Urda. Een AVE-hogesnelheidstrein met 397 passagiers reed in op een stilstaande trein van Iryo met 147 mensen aan boord.
De hogesnelheidstrein zou onterecht toestemming hebben gekregen om verder te rijden, meldde transportminister Óscar Puente eerder op een persconferentie. De trein van Iryo stond stil vanwege een seinstoring.
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