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Spaanse premier kondigt drie dagen van rouw af om treinongeval

Samenleving
door anp
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URDA (ANP/AFP) - Spanje houdt drie dagen van nationale rouw vanwege het dodelijke treinongeval ten zuiden van Madrid. Dat zei premier Pedro Sánchez in Urda, de plaats van het ongeluk waar hij met zijn binnenlandminister Fernando Grande-Marlaska Gómez naartoe is gereisd.
In de Spaanse plaats in de provincie Toledo botsten woensdag twee treinen van verschillende spoorbedrijven op elkaar. Een van de treinen stond stil na een seinstoring, waarna de naderende trein door vermoedelijk een menselijke fout alsnog mocht doorrijden, meldde minister van Transport Óscar Puente eerder woensdag. Voor zover bekend kwamen bij het voorval 68 mensen om het leven. Zeker vijftig mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig.
"Heel Spanje rouwt", zei Sánchez vanaf locatie, om eraan toe te voegen dat het "voor een land als Spanje niet acceptabel is" dat twee treinrampen zo kort op elkaar volgen. In januari kwamen 46 mensen in de provincie Córdoba om het leven bij een ongeluk met eveneens een hogesnelheidstrein.
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