Ellen de Visser van de Volkskrant is Journalist van het Jaar

AMSTERDAM (ANP) - Ellen de Visser van de Volkskrant is door Villamedia verkozen tot Journalist van het Jaar 2025. De jury is onder de indruk van haar reportage over postcovidpatiënten, die afgelopen jaar in de krant verscheen. De uitreiking van de prijs vindt plaats op 12 maart.

De reportage '667 dagen in het donker - Vergeten door de buitenwereld, leven postcovidpatiënten een wachtend bestaan' toont Nederlanders die na een corona-infectie kampen met extreme vermoeidheid en cognitieve problemen. Volgens de jury trekt De Visser met haar reportage "een onzichtbaar drama uit de schaduw van de maatschappij en zet de spotlight erop".

Fotograaf Linelle Deunk krijgt voor de foto's die ze bij het artikel van De Visser maakte een eervolle vermelding.

Villamedia's Journalist van het Jaar is een journalistieke vakprijs die sinds 2006 door de redactie en vaste medewerkers van Villamedia wordt uitgereikt. Eerdere winnaars zijn Saskia Belleman, Olaf Koens, Kim van Keken en Eric Smit.