ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Letschert: sluit brede akkoorden met maatschappelijke partijen

Samenleving
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 11:24
anp300126114 1
DEN HAAG (ANP) - Informateur Rianne Letschert adviseert de drie coalitiepartijen D66, VVD en CDA om "brede akkoorden" te sluiten. Daarbij moeten niet alleen oppositiepartijen betrokken worden, maar ook maatschappelijke organisaties. Volgens haar zal dit ook veel vragen van individuele bewindslieden. "Persoonlijk moeten zij in staat zijn te geven en te nemen, te onderhandelen en zichzelf weg te cijferen", schrijft zij in haar eindverslag.
Van kabinetsleden en coalitiepartijen vraagt de minderheidsvorm een "terughoudende en dienende rol", zei Letschert bij haar presentatie. Ze moeten immers steeds op zoek naar steun van andere partijen. De informateur raadde aankomende bewindspersonen aan een goed koffiezetapparaat te kopen, voor de "vele kopjes koffie" die zij moeten gaan drinken.
Het minderheidskabinet vraagt bovendien een "andere politieke cultuur", aldus Letschert. "Scherp op de inhoud, maar warm op de relatie." De informateur benadrukt dat het niet makkelijk zal zijn. "We zijn het niet gewend. Maar ik heb vertrouwen dat het gaat lukken."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-539413420

Floortje Dessing wil naar dit land emigreren

images

Arts: deze signalen verraden dat Trump een beroerte had

schermafbeelding 2024 04 18 om 085640

Wat zijn de beste microvezeldoekjes? De New York Times zocht het uit

iphonethingsyouddidntknow-2048px-2140-2x1-1

19 dingen die je niet wist dat je iPhone kon doen (volgens de New York Times)

ANP-528484738

Wat doet Pieter Omtzigt tegenwoordig?

ANP-504085747 (1)

Een goedkoop, simpel supplement blijkt verrassend gezond voor vrouwen

Loading