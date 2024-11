Wiersma stelt CDA-politicus Knops aan als 'mestverkenner'

DEN HAAG (ANP) - Landbouwminister Femke Wiersma gaat voormalig CDA-Kamerlid, staatssecretaris en minister Raymond Knops aanstellen als 'mestverkenner', bevestigen ingewijden na berichtgeving van RTL Nieuws. In deze rol moet Knops inventariseren waar de agrarische sector tegenaan loopt bij de verwerking en vergisting van mest, en met oplossingen komen.

Boeren dreigen in de problemen te komen door een overschot aan mest omdat Brussel een einde heeft gemaakt aan de Nederlandse uitzonderingspositie voor Europese mestregels.

Knops verliet begin 2023 de Tweede Kamer om lobbyist te worden voor de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV). In zijn jaren als parlementariër kwam hij in het nieuws door een ruzie met journalisten van NRC en De Limburger die hoog opliep. De kranten betichtten de CDA'er van vriendjespolitiek rond de aankoop van grond in de gemeente waar hij wethouder is geweest. Aanvankelijk moesten de media hun berichtgeving van de rechter rectificeren, omdat ze onrechtmatig zouden hebben gehandeld. In een beroepszaak stelde het gerechtshof Amsterdam de journalisten later alsnog in het gelijk.

De ministerraad moet vrijdag nog met de benoeming van Knops instemmen.