Oekraïne meldt echte vooruitgang bij vredesoverleg met VS

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 16:29
bijgewerkt om maandag, 15 december 2025 om 16:34
anp151225162 1
 Bij de Amerikaans-Oekraïense vredesonderhandelingen in Berlijn is "echte vooruitgang" geboekt, zegt de belangrijkste Oekraïense toponderhandelaar Roestem Oemjerov. De veiligheidsadviseur toont zich verheugd over het resultaat van het tweedaagse overleg, dat was bedoeld om te kijken hoe de Russische oorlog tegen Oekraïne kan worden beëindigd.
"De onderhandelingen tussen Oekraïne en de Verenigde Staten waren constructief en productief en er is echte vooruitgang geboekt. We hopen tegen het einde van de dag tot een akkoord te komen dat ons dichter bij vrede brengt", aldus Oemjerov op X.
Oekraïne en de Verenigde Staten moeten op één lijn zien te komen, omdat de oorspronkelijke Amerikaanse vredesplannen in de ogen van Kyiv te gunstig waren voor agressor Moskou.
Maandagavond buigen Europese leiders zich over de jongste ontwikkelingen.
