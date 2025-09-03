ECONOMIE
Enige in gevangenschap Kamp Amersfoort geboren baby opgespoord

Samenleving
door anp
woensdag, 03 september 2025 om 8:34
AMERSFOORT (ANP) - Onderzoekers van het Nationaal Monument Kamp Amersfoort hebben na vier jaar zoeken een man opgespoord die in de Tweede Wereldoorlog als gevangene van het concentratiekamp is geboren. De nu 82-jarige Raymond Kesnig was daarmee "de jongste gevangene ooit" in het kamp, zeggen zij.
Tot voor kort was onduidelijk of Kesnig de oorlog had overleefd. Meer dan 30.000 mensen zijn vanuit Kamp Amersfoort naar andere bestemmingen getransporteerd, waaronder naar vernietigingskamp Mauthausen en concentratiekamp Neuengamme. "We wisten niet wat er met deze baby was gebeurd", zegt onderzoeker Floris van Dijk. "Via onder anderen verre familieleden hebben we hem gevonden."
Kesnig draagt permanent "de sporen van de Holocaust", aldus de onderzoekers. In Bergen-Belsen, waar hij en zijn familieleden uiteindelijk terechtkwamen, werd hij zodanig mishandeld door een kampbewaker dat hij permanent doof raakte. Ook heeft hij nog altijd littekens van vlektyfus op zijn rug.
