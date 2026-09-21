Enige nog levende aanslagpleger Parijs blijft in isoleercel

LILLE (ANP/BELGA) - Jihadist Salah Abdeslam mag de isoleercel niet uit. Hij probeerde dat via de rechter in Lille af te dwingen, maar die ging daar niet in mee. Abdeslam zit al bijna tien jaar in eenzame opsluiting.

Abdeslam was de enige overlevende van de groep terroristen die in 2015 aanslagen pleegde in Parijs, met 130 doden tot gevolg. Hij kreeg levenslang opgelegd en zit die straf uit in Pas-de-Calais. Ook is hij veroordeeld voor de aanslagen in Brussel, die in 2016 plaatsvonden.

Over de opsluiting van Abdeslam ontstond gesteggel. Zo besliste de gevangenis vorig jaar dat hij bezoek achter veiligheidsglas moest ontvangen. Er was in zijn cel een usb-stick met propaganda van Islamitische Staat gevonden, die schijnbaar naar binnen was gesmokkeld door zijn ex-partner.

Abdeslam wil dat zijn detentievoorwaarden worden versoepeld en deed een beroep op de rechter. Die oordeelde dat niet kon worden aangetoond dat de maatregelen tegen hem niet rechtmatig zouden zijn.