ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Enige nog levende aanslagpleger Parijs blijft in isoleercel

Samenleving
door anp
maandag, 21 september 2026 om 20:40
anp210926197 1
Volg ons op Google Nieuws
LILLE (ANP/BELGA) - Jihadist Salah Abdeslam mag de isoleercel niet uit. Hij probeerde dat via de rechter in Lille af te dwingen, maar die ging daar niet in mee. Abdeslam zit al bijna tien jaar in eenzame opsluiting.
Abdeslam was de enige overlevende van de groep terroristen die in 2015 aanslagen pleegde in Parijs, met 130 doden tot gevolg. Hij kreeg levenslang opgelegd en zit die straf uit in Pas-de-Calais. Ook is hij veroordeeld voor de aanslagen in Brussel, die in 2016 plaatsvonden.
Over de opsluiting van Abdeslam ontstond gesteggel. Zo besliste de gevangenis vorig jaar dat hij bezoek achter veiligheidsglas moest ontvangen. Er was in zijn cel een usb-stick met propaganda van Islamitische Staat gevonden, die schijnbaar naar binnen was gesmokkeld door zijn ex-partner.
Abdeslam wil dat zijn detentievoorwaarden worden versoepeld en deed een beroep op de rechter. Die oordeelde dat niet kon worden aangetoond dat de maatregelen tegen hem niet rechtmatig zouden zijn.
loading

POPULAIR NIEUWS

ing ziet vraag naar plaatsing zonnepanelen flink terugvallen1703826333

Oplichters spelen in op einde saldering: fraude rond zonnepanelen en thuisbatterijen verviervoudigd

258774906_m

Op deze manier houd je de erfbelasting zo laag mogelijk

dnb hypotheekrente gaat harder omhoog dan spaarrente1683704906

Hypotheekrente knalt naar 4,38 procent: dit is wat je nu écht moet doen

download (3)

Dit is de sterkste munt ter wereld — en de zwakste is bijna niets meer waard

generated-image (1)

Voor het eerst is drie jaar vast goedkoper dan één jaar: hoe dat kan (en wanneer het slim is)

ANP-565457119

SER komt met plan voor afschaffing toeslagenstelsel

Loading