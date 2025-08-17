ECONOMIE
Tientallen tips bij de politie over ernstig zedenmisdrijf Zeist

Samenleving
door anp
zondag, 17 augustus 2025 om 20:31
anp170825105 1
ZEIST (ANP) - De politie heeft tientallen tips binnengekregen over het zedenmisdrijf in het bos bij Zeist, bevestigt een woordvoerster na berichtgeving van RTV Utrecht. Daar werd vrijdag een vrouw slachtoffer van ernstig seksueel geweld. Alle tips worden onderzocht, aldus de woordvoerster.
Ook heeft de politie zondag gekeken of er camerabeelden zijn. "Achter de schermen zijn collega's hard aan het werk", zegt de woordvoerster. Er is nog geen verdachte gevonden.
Eerder zocht de politie al met een helikopter, speurhonden en hulp van de marechaussee naar de mogelijke dader. Hij werd door het slachtoffer omschreven als een gespierde man van tussen de dertig en veertig jaar oud.
