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EP wil niet dat drugscriminelen, zoals Bolle Jos, straf ontlopen

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 12:39
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STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement wil dat de Europese Unie betere afspraken maakt met landen buiten de EU, om te voorkomen dat veroordeelde drugscriminelen hun straf ontlopen. Een resolutie met deze strekking is donderdag door het Europees Parlement aangenomen. In de resolutie wordt de Nederlandse drugscrimineel Jos Leijdekkers ('Bolle Jos') bij naam genoemd.
Het Europees Parlement stelt in de resolutie dat justitiële samenwerking met derde landen, waaronder landen in West-Afrika, moet worden versterkt. "Om ervoor te zorgen dat personen die zijn veroordeeld voor ernstige drugshandelmisdrijven - zoals de Nederlandse drugsbaron Jos Leijdekkers, die zich nog steeds in Sierra Leone bevindt - niet aan berechting ontkomen", aldus de resolutie.
Nederland doet al geruime tijd verwoede pogingen om Sierra Leone te bewegen Leijdekkers uit te leveren, maar is daar nog niet in geslaagd. Recent gaf minister David van Weel (Justitie, VVD) een interview op de Sierra Leoonse televisie om daarmee druk te zetten op de regering van het West-Afrikaanse land.
De resolutie van het Europees Parlement was mede-ingediend door de Nederlandse Europarlementariër Malik Azmani (VVD). Het Europees Parlement wil een hardere en internationaal gecoördineerde aanpak van drugssmokkel op zee, stelt het verder in zijn oproep. Die is gericht aan onder meer de Europese Commissie en de EU-regeringsleiders.
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