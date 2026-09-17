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Rusland: nieuwe sancties VS maken vredesdeal Oekraïne lastiger

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 12:40
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MOSKOU (ANP/RTR) - Nieuwe Amerikaanse sancties tegen Rusland gaan het lastiger maken om tot een vredesakkoord in Oekraïne te komen, meldt het Kremlin. De Verenigde Staten namen woensdag een ingrijpend sanctiepakket tegen Rusland aan. "Het valt in de categorie onvriendelijke daden", aldus woordvoerder Dmitri Peskov.
De Amerikaanse sancties richten zich op de Russische energie- en defensiesector en op de Russische schaduwvloot. Die bestaat uit tankers die onder een andere vlag varen en zo sancties op Rusland omzeilen. Het is de bedoeling dat Rusland straks minder geld heeft om de oorlog in Oekraïne te financieren.
"We volgen uiteraard de voortgang van dit document", meldt Peskov. "Het opleggen van eventuele aanvullende sancties door de VS zou de inspanningen om tot een vredesovereenkomst in Oekraïne te komen zeker bemoeilijken". Het sanctiepakket moet alleen nog worden ondertekend door president Donald Trump.
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