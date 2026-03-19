Rechter mist motivatie om fotograaf inzage in dossier te weigeren

HAARLEM (ANP) - De minister van Buitenlandse Zaken en de korpschef van de politie moeten van de bestuursrechter beter motiveren waarom de Nederlands-Palestijnse fotograaf en documentairemaker Sakir Khader geen volledige inzage kreeg in persoonsgegevens die van hem zijn opgeslagen. De minister en de politie moeten zich opnieuw buigen over zijn inzageverzoek, meldt de rechtbank in Haarlem.

De journalist en fotograaf ervaart ernstige belemmeringen tijdens werkreizen door Syrië, Turkije en andere landen in het Midden-Oosten. Follow the Money ontdekte dat zijn naam voorkomt op de Terrorist Screening Database van de FBI.

Khader vermoedt dat zijn naam of andere persoonsgegevens ten onrechte door Nederlandse autoriteiten zijn gedeeld met de Verenigde Staten, maar hij krijgt geen volledige inzage in de informatie die over hem is opgeslagen.

De rechter vindt het overzicht van verstrekte documenten onvoldoende duidelijk en de motivatie van zowel de minister als de korpschef niet concreet genoeg. De minister zegt geen inzage te kunnen geven in alle documenten om de vertrouwelijkheid van het diplomatieke verkeer tussen landen niet te schaden. Het kan ertoe leiden dat Turkije of andere landen in de toekomst minder snel relevante informatie willen delen met het ministerie. De rechtbank kan die redenering wel volgen, maar vindt dat de minister dit steeds concreet moet uitleggen.