Senaat Florida stemt in met hernoemen vliegveld naar Trump

Het parlement van de Amerikaanse staat Florida heeft ingestemd met een wet die Palm Beach International Airport moet hernoemen naar president Donald Trump.

De Senaat van Florida keurde het wetsvoorstel goed met 25 stemmen voor en 11 tegen. Een aantal dagen eerder werd de wet in het Huis van Afgevaardigden van de staat aangenomen met 81-30.

Republikeinen steunden het wetsvoorstel, terwijl Democraten bezwaar maakten tegen de naamsverandering. "Het is misplaatst en oneerlijk dat de Republikeinse meerderheid de stem van Palm Beach County negeert door dit erdoor te drukken zonder de inwoners echte inspraak te geven", zei Democraat Lois Frankel, die West Palm Beach vertegenwoordigt in het Congres.

Het wetsvoorstel ligt nu op het bureau van gouverneur Ron DeSantis. De Republikein heeft nog niet laten weten of hij het zal ondertekenen.