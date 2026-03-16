Lamens strandt in kwalificaties tennistoernooi Miami

door anp
maandag, 16 maart 2026 om 21:41
MIAMI (ANP) - Tennisster Suzan Lamens is er niet in geslaagd het hoofdschema van het tennistoernooi van Miami te bereiken. De 26-jarige Zuid-Hollandse verloor in de eerste ronde van de kwalificaties in Florida in drie sets van Bianca Andreescu uit Canada: 6-4 1-6 5-7.
Lamens, momenteel de nummer 119 van de wereldranglijst, begon nog wel goed aan de partij tegen de een jaar jongere Canadese. Ze won op 3-3 de opslagbeurt van Andreescu en dat was voldoende om de set te winnen. In de tweede set verloor ze echter meteen haar eigen opslag en later nog een keer. Met een break op 1-1 in de derde set was Andreescu op weg naar de winst. Lamens kwam terug tot 5-5, maar leverde daarna opnieuw haar opslagbeurt in. Na 2 uur en 22 minuten maakte Andreescu het af.
Botic van de Zandschulp is de enige Nederlandse deelnemer in het enkelspel in Miami. Hij treft in de eerste ronde Denis Shapovalov uit Canada.
