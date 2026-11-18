De FBI waarschuwt bedrijven en overheden wereldwijd voor Artex, een gratis AI -programma waarmee het een koud kunstje wordt voor hackers om grote cyberaanvallen uit te voeren; er is nauwelijks vakkennis meer voor nodig.

Er zijn slachtoffers bekend waarbij de aanvallers in minder dan drie uur van eerste verkenning doodrongen tot beheerrechten in het netwerk. Zelfs een beveiligingsbedrijf ging voor de bijl.

Een reeks AI-agents doet het hackwerk

Artex is gemaakt voor pentesters, beveiligers die met toestemming inbreken om zwakke plekken te vinden. Je typt in gewone taal een doel in en een reeks AI-agents, programma’s die zelfstandig taken uitvoeren, doet de rest: het netwerk verkennen, lekken en uitgelekte wachtwoorden zoeken, binnendringen en gegevens verzamelen.

Het programma heeft geen eigen taalmodel. Gebruikers koppelen het aan modellen van onder meer Anthropic en OpenAI. Aanvallers kiezen volgens de FBI vooral Chinese modellen zoals DeepSeek: goedkoop, capabel en met weinig zichtbare remmen zodra een opdracht als beveiligingstest wordt gebracht.

Lawaaierig, maar te snel voor verdedigers

Artex-aanvallen vallen op, schrijft de FBI. Ze veroorzaken veel netwerkverkeer dat alarmen kan laten afgaan. Alleen werkt het programma zo snel dat menselijke verdedigers het vaak niet bijhouden. Ook hackers met weinig technische kennis draaien er meerdere aanvallen tegelijk mee.

De FBI zag doelwitten bij banken, overheden, techbedrijven, defensie, energie, zorg, telecom en advocatenkantoren. Vaak begint het met iets simpels: een gestolen wachtwoord, een vergeten toegangssleutel of een slecht beveiligde website.

In cijfers

Minder dan 3 uur: zo snel hadden aanvallers bij sommige slachtoffers beheerrechten.

Ruim 2.250 Microsoft 365-omgevingen van klanten werden bereikbaar via de hack bij ConnectWise.

Zo’n 67.000 mensen in Zuid-Korea zijn hun persoonsgegevens kwijt.

Ruim 1.600 Artex-installaties stonden begin november open op internet.

Banken in Zuid-Korea en 2.250 klanten van ConnectWise

De meeste slachtoffers met naam zitten in Zuid-Korea. Bij minstens zeven financiële bedrijven, waaronder Shinhan Bank, Hana Bank en KB Kookmin Bank, haalden aanvallers namen, telefoonnummers, inkomens en leengeschiedenis weg, meldt The Record . Volgens TechCrunch ontbrak bij de banken onder meer tweestapsverificatie.

Met AI kun je nu ook zonder vakkennis met gemak hacken. - Lee Jae-myung, president van Zuid-Korea

Een tweede campagne trof ConnectWise, een Amerikaans bedrijf dat software maakt voor IT-beheer. Microsoft schrijft die aanval toe aan Storm-0940, een hackersgroep die het in verband brengt met de Chinese staat. Via een gekaapte koppeling van ConnectWise Cloud Backup kregen de aanvallers volgens de FBI toegang tot meer dan 2.250 Microsoft 365-omgevingen van klanten. ConnectWise reageerde niet op vragen van TechCrunch.

Bij Barracuda volstond één vergeten sleutel

Beveiligingsbedrijf Barracuda maakte zelf bekend dat het was getroffen. Het had een toegangssleutel tot zijn cloud aan een AI-leverancier gegeven voor een project en die na afloop nooit ingetrokken. “Dat ligt bij ons,” schrijft hoofd beveiliging Arve Kjoelen op het blog van Barracuda . Toen die leverancier in oktober werd gehackt, lag de sleutel voor het oprapen.

Op 1 november om 05.33 uur Nederlandse tijd gebruikte de aanvaller hem voor het eerst. Binnen een etmaal sprong hij van cloudaccounts naar een data-analysesysteem, de broncode en de servers waarop Barracuda’s diensten draaien. Een medewerker zag pas op 4 november iets vreemds; de aanval was toen al voorbij.

Omdat de logbestanden te weinig vastlegden, wist Barracuda niet zeker wat de aanvaller had ingezien. Het bedrijf ging uit van het ergste en verving alle sleutels binnen zijn bereik. Een deel van de klanten moest ook zelf sleutels vervangen. Hoeveel, zegt Barracuda niet.

Verdedigers die eerst een aanval willen zien en dan pas ingrijpen, komen vaak aan als de aanvaller al klaar is. - Arve Kjoelen, hoofd informatiebeveiliging bij Barracuda

Ook in Nederland zien diensten AI-aanvallen versnellen

De FBI noemt geen Nederlandse slachtoffers. Het cyberteam van de Europese instellingen, CERT-EU, waarschuwde op 5 november wel apart voor Artex. Een dag later meldde de NCTV dat AI de cyberdreiging snel laat toenemen : hackers gebruiken AI nu ook bij de aanval zelf, eerder vooral bij het kiezen van doelwitten en het schrijven van phishingmails.

“Door AI komt cyberdreiging in een stroomversnelling en we moeten nu actie ondernemen,” zei NCTV-chef Marc Kuipers. In september stuurden AIVD, MIVD en NCSC al een open brief over cyberaanvallen met AI aan bestuurders van bedrijven.

Offline gehaald, maar nog lang niet weg

De ontwikkelaar, die zich Autumn-27 noemt, zette Artex in juli op GitHub en haalde het op 8 oktober weer weg na het misbruik. Volgens de FBI blijft de oude versie via kopieën “op grote schaal beschikbaar”.

Intussen lekt het gereedschap zelf ook. Beveiligingsbedrijf Censys vond begin november honderden Artex-installaties die zonder wachtwoord openstonden op internet, waaronder de installatie die tegen de Zuid-Koreaanse banken was ingezet. De hackers hadden hun eigen achterdeur open laten staan.

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