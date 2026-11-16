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Erasmusschutter Fouad L.: stil van het grote leed

Samenleving
door anp
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ROTTERDAM (ANP) - Erasmusschutter Fouad L. (35) heeft maandag kort gereageerd op twaalf emotionele slachtofferverklaringen waarmee hij op de tweede zittingsdag in zijn hoger beroep werd geconfronteerd.
"Het grote leed, daar ben ik stil van", zei L. "Ik weet niet zo goed wat ik hierop moet zeggen. Het valt me op dat het dingen zijn die ik zelf ook heb meegemaakt, zoals depressie en studievertraging." Hij noemde het "passend" om het daarbij te laten.
Maandagochtend kwamen de nabestaanden van de doodgeschoten Marlous en haar dochter Romy aan het woord. In de middag luisterde het hof nog naar drie spreekrechtverklaringen van getraumatiseerde omwonenden van het Heiman Dullaertplein, die de moorden van nabij hebben meegemaakt. De nabestaanden van geneeskundedocent Jurgen Damen, die in het Erasmus MC werd doodgeschoten, maken woensdag gebruik van hun spreekrecht.
Het Openbaar Ministerie komt volgende week maandag met de strafeis. Bij de rechtbank eiste het OM dertig jaar cel en tbs met dwangverpleging. De rechtbank legde levenslang op, waarop L. en het OM in hoger beroep gingen.
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