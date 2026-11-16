Vierde vogelgriepuitbraak in een week: kun je eieren en kip nog gewoon eten?

In Oosterwolde, in de Gelderse gemeente Oldebroek, is vogelgriep vastgesteld op een leghennenbedrijf. Ongeveer 60.000 kippen worden geruimd.

Het is het vierde Gelderse bedrijf in een week. Eerder waren drie bedrijven in Hierden aan de beurt: twee eendenbedrijven en een bedrijf met eenden en legkippen. Daar werden 70.000, 9.500 en 19.000 dieren geruimd. In een week tijd zijn dat er samen ruim 158.000.

Kun je eieren en kip nog eten?

Ja. Kip en eieren in de winkel komen van gezonde dieren. Vlees en eieren van besmette bedrijven komen niet in de handel. Bij een uitbraak wordt alles geruimd, ook de eieren.

Ook als je toch een besmet stuk kip of een besmet ei zou eten, is er geen aanwijzing dat je daar vogelgriep van krijgt.

Goed verhitten blijft wel verstandig, maar om een andere reden. Op rauwe kip kunnen bacteriën zitten, zoals salmonella en campylobacter. Bak kip tot hij vanbinnen helemaal wit is en maak eieren goed gaar. Was je handen als je rauw ei of de schaal hebt aangeraakt.

Hoe groot is het risico voor mensen?

Klein. Het risico voor de Nederlandse bevolking is zeer laag. Mensen raken bijna alleen besmet bij nauw en veel contact met besmette dieren, bijvoorbeeld op een pluimveebedrijf.

Waarom je vrije-uitloopkip nu binnen zit

Sinds 28 oktober geldt in heel Nederland een ophokplicht voor alle vogels op bedrijven. Ook kippen van vrije uitloop en biologische kippen moeten binnenblijven. Zo komen ze niet in contact met wilde vogels, die het virus verspreiden.

Heb je zelf kippen in de tuin? Dan geldt een afschermplicht. Je kippen hoeven niet naar binnen, maar mogen geen contact hebben met wilde vogels. Houd ze in een afgesloten ren of volière.

Rond Oosterwolde geldt ook een vervoersverbod in een straal van 10 kilometer. Bedrijven met vogels mogen daar geen vogels, broedeieren of eieren vervoeren.

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