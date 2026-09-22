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Erdogan pleit voor afschaffen vetorecht bij VN-Veiligheidsraad

Samenleving
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 9:14
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NEW YORK (ANP) - De Turkse president Recep Tayyip Erdogan vindt het tijd om het vetorecht in de VN-Veiligheidsraad af te schaffen. Nu kunnen de vijf permanente leden van de raad nog resoluties tegenhouden, maar volgens Erdogan past dat niet langer bij "de werkelijkheid van de huidige wereld".
"De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties weerspiegelt nog steeds de structuur van de periode na de Tweede Wereldoorlog", schrijft Erdogan in een opiniestuk bij persbureau Bloomberg. "Een effectievere, rechtvaardigere en verantwoordelijkere aanpak van vertegenwoordiging is inmiddels absoluut noodzakelijk geworden." Volgens hem hebben de conflicten, energiecrises en de pandemie van de afgelopen jaren laten zien dat het huidige systeem niet werkt.
In de Veiligheidsraad zitten altijd vijftien landen, maar alleen de Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben een permanente zetel en het recht resoluties te vetoën. De bezetting van de overige zetels wisselt elke twee jaar.
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