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Gewonden door schietpartij bij school in Turkije

Samenleving
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 9:19
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TURGUTLU (ANP/AFP) - Acht personen zijn gewond geraakt bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van Turkije. De verdachte is aangehouden. Dat heeft een Turkse functionaris bekendgemaakt.
Een schutter opende rond 08.00 uur het vuur voor de school en sloeg daarna op de vlucht. De verdachte werd kort daarna opgepakt. Het is niet direct bekend wat het motief was. Een van de gewonden zou in kritieke toestand zijn.
Volgens Turkse media zijn meerdere leerlingen onder de slachtoffers. Ze melden ook dat meerdere ouders na het horen van het nieuws naar de school zijn gekomen. De school staat in het district Turgutlu, zo'n 50 kilometer ten oosten van de stad Izmir.
In april vonden twee dodelijke schietpartijen plaats op Turkse scholen. Het geweld veroorzaakte veel publieke verontwaardiging in het land. President Recep Tayyip Erdogan ontsloeg de plaatsvervangend minister van Onderwijs en kondigde maatregelen aan, waaronder strengere regels voor wapenbezit.
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