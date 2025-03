Hypotheekrente stijgt opeens 'zeldzaam hard' door ontwikkelingen in Duitsland

Nederlandse hypotheekverstrekkers hebben deze week hun rentes plotseling fors verhoogd. Volgens De Hypotheekshop komt dit door plannen in Duitsland om meer geld te steken in defensie en infrastructuur. De Duitse overheid laat de eerder ingestelde schuldenlimiet los. Dit leidt tot onrust op de kapitaalmarkt en stijgende rentetarieven.

Hypotheekaanbieders hebben hier direct op gereageerd en hun eigen tarieven aangepast. De hypotheekrente in Nederland staat nu op het hoogste niveau sinds mei 2024.

Naast de Duitse investeringsplannen wakkeren de internationale handelsruzies, de zorgen over een recessie en de situatie in Oekraïne en Israël de onrust op de financiële markten aan. Sommige hypotheekaanbieders hebben hun rente met liefst 0,3 procentpunt verhoogd. Zo'n grote rentesprong komt zelden voor binnen een week.

Meer rentestijgingen

Volgens De Hypotheekshop zijn geldverstrekkers zoals Centraal Beheer, Tulp Riant, Woonnu, HollandWoont en de labels van Hypotrust vaak de eersten die reageren op renteontwikkelingen. "Zij spelen over het algemeen snel in op stijgingen van de rente. Blijft de kapitaalmarktrente op dit niveau of stijgt deze verder, dan is de verwachting dat meer financiers hun rentes de komende dagen zullen verhogen", meldt De Hypotheekshop in een update.

Bron: BNR