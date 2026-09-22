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Ereveld Loenen breidt uit voor vijfhonderd oorlogsslachtoffers

Samenleving
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 14:03
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LOENEN (ANP) - Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer vijfhonderd nieuwe oorlogsgraven. De uitbreiding is nodig omdat de huidige grafvakken vrijwel vol zijn en er ieder jaar nog oorlogsslachtoffers worden herbegraven. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld op deze manier wordt uitgebreid.
Op het ereveld liggen bijna 4000 oorlogsslachtoffers begraven. De Oorlogsgravenstichting verwacht ook in de toekomst oorlogsslachtoffers te moeten herbegraven. "We willen praktisch ruimte houden voor slachtoffers uit eerdere conflicten, maar ook voorbereid zijn op de toekomst", zegt een woordvoerster.
Tijdens een ceremonie donderdag waarbij de uitbreiding wordt ingewijd, worden ook twee slachtoffers herbegraven. Beiden sneuvelden in Nederlandse dienst. Ze worden herbegraven omdat nabestaanden de graven niet langer kunnen onderhouden. De grafrechten worden daarom overgedragen aan de Oorlogsgravenstichting.
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