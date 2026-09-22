Staatsbosbeheer stelt besluit over bezoekerscentra maanden uit

AMERSFOORT (ANP) - Staatsbosbeheer neemt meer tijd voor een definitief besluit over de toekomst van zijn zeven buitencentra. De overheidsorganisatie kondigde in juli aan de bezoekerscentra per 1 januari 2027 te willen sluiten, maar heeft nu toch besloten ze langer open te houden. Die tijd wordt gebruikt om "mogelijkheden te verkennen en per locatie gesprekken te voeren met partners en andere stakeholders".

Jaarlijks ontvangen de centra opgeteld zo'n 1,3 miljoen bezoekers. Ze dienen als ontvangst- en informatiepunt en staan in natuurgebieden als de Sallandse Heuvelrug, Drents-Friese Wold en de Oostvaardersplassen. Hoewel er dus veel mensen langskomen, lukt het niet ze rendabel uit te baten. Staatsbosbeheer zegt er al jaren verlies op te maken. Het bestuur vreest dat dit alleen maar verder zal oplopen, want zowel de loonkosten als de kosten voor de gebouwen stijgen door.

De aankondiging van de sluiting maakte veel los. "Vanwege de vele reacties vanuit de ondernemingsraad, vakbonden en van betrokken medewerkers, vrijwilligers en vanuit de buitenwereld is duidelijk geworden dat we enkele maanden meer tijd nodig hebben om een zorgvuldig besluit te nemen", legt Staatsbosbeheer uit. Het gaat in elk geval om "enkele maanden". Een precies tijdsbestek noemt de organisatie niet.

Kerntaak

Staatsbosbeheer zegt zich meer te willen richten op de kerntaak: natuurbeheer. Dat is onder meer belangrijk voor de biodiversiteit en bijvoorbeeld ook voor de oplossing van het stikstofprobleem, benadrukt de organisatie. "Deze keuze betekent dat Staatsbosbeheer geen geld meer heeft voor activiteiten die niet kostendekkend zijn."

Bij de zeven centra werken 23 werknemers en zijn 350 vrijwilligers actief. Die houden bijvoorbeeld excursies en geven natuureducatie. Zulke taken kunnen volgens Staatsbosbeheer vaak ook zonder buitencentrum worden ingevuld. Educatieve programma's en excursies die wel kostendekkend zijn, blijven in stand. Hetzelfde geldt voor de jaarlijkse Boomfeestdag.