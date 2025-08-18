ECONOMIE
Trump voor komst Zelensky: grote dag in het Witte Huis

Samenleving
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 15:26
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump spreekt in aanloop naar het bezoek van Europese leiders over een grote dag in het Witte Huis. "We hebben nog nooit zoveel Europese leiders tegelijk hier gehad. Een grote eer voor Amerika", schreef hij op sociale media.
"Laten we kijken wat de uitkomst zal zijn", sloot Trump zijn bericht af. De president ontvangt maandag eerst de Oekraïense leider Volodymyr Zelensky en later andere Europese leiders.
De gesprekken volgen op de ontmoeting van Trump en de Russische leider Vladimir Poetin in Alaska. Zelensky mocht toen niet aanschuiven en krijgt nu vermoedelijk de kans om te reageren op de Russische voorstellen.
Trump toonde zich na de top met Poetin optimistisch. Hij stelde dat Zelensky nu de mogelijkheid heeft de oorlog vrijwel meteen te beëindigen.
