DEN HAAG (ANP) - Fractievoorzitter Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren is de komende weken uitgeschakeld in verband met een geplande operatie, laat ze maandag op X weten. "Daar moet ik van herstellen. Ik verwacht na het meireces weer rustig te kunnen opbouwen."

De Partij voor de Dieren bezet drie zetels in de Tweede Kamer. Christine Teunissen en Ines Kostić nemen samen de taken van Ouwehand over, laat een woordvoerder van de partij weten.