Estland beschuldigt Rusland van brandstichting bij dronefabrikant

TALLINN (ANP) - De brandstichting bij een Estse fabrikant van onbemande voertuigen vorige maand was het werk van Rusland, concludeert de Estse inlichtingendienst. De dienst spreekt in een verklaring op X van een "welbewuste en geplande daad" van Russische veiligheidsdiensten.

De gevolgde werkwijze bij Milrem Robotics komt overeen met die van andere Russische sabotageaanvallen in Europa, stelt de Binnenlandse Veiligheidsdienst (KAPO). De slotsom van de KAPO is dat de aanval "rechtstreeks is toe te schrijven aan Rusland".

Duitsland wees vorige maand Rusland al aan als verantwoordelijke voor een mislukte droneaanval op het vliegveld van Leipzig. Dat gold als een grote stap, omdat bij zulke aanvallen in het schemergebied tussen oorlog en vrede vaak moeilijk vast te stellen is dat een buitenlandse regering erachter zat.

Voor de aanval in Tallinn zit een aantal verdachten vast. Uitvoerders worden soms "misleid of gemanipuleerd" zodat het Kremlin ermee wegkomt, aldus de KAPO.