Bryan Smeets tien jaar later nog altijd bedreigd om goal die Ajax de titel kostte

Profvoetballer Bryan Smeets wordt tien jaar na zijn beroemde goal tegen Ajax nog steeds bedreigd. De voormalig middenvelder van De Graafschap zette in 2016 de Eredivisie op zijn kop door in de laatste speelronde de 1-1 te scoren in Doetinchem. Door dat doelpunt liet Ajax punten liggen en ging de titel naar PSV in plaats van naar Amsterdam.

Het was op dat gebied een moeilijke periode. Daar heb ik mee moeten leren leven.

Smeets vertelt daarover in een podcast van zijn nieuwe club Lierse SK. “Wat er daarna gebeurt met bedreigingen tot op de dag van vandaag... Het was op dat gebied een moeilijke periode. Daar heb ik mee moeten leren leven. Het is misschien groter gemaakt dan dat het gehoeven had”, aldus Smeets.

‘Ajax had het moeten afmaken’

Over het doelpunt zelf is Smeets nuchter. “Het is toevallig dat ik dan die goal maakte. Als je naar de wedstrijd kijkt, had Ajax het gewoon moeten afmaken.”

Lierse SK

Smeets kwam afgelopen zomer over van MVV. Eerder speelde hij onder meer voor Cambuur, TOP Oss en Sparta.